Denuncia que agencia automotriz le vendió vehículo nuevo con fallas, en Xalapa

Buenas tardes:



El día 12 de diciembre del 2019 me fue entregado un vehículo Beat Notchback 2020 el cual adquirí en financiamiento con GOMSA Automotriz, ubicado en avenida Xalapa 195, Virginia Cordero de Murillo Vidal, 91010 Xalapa-Enríquez, Ver. El vehículo presentó fallas el día 21 de diciembre del 2019 cuando me dirigía a la ciudad de Puebla, tirando el anticongelante y sobrecalentándose el vehículo, exponiendo mi integridad física debido a que quedé mal ubicado en la carretera Veracruz-Puebla. Fui remolcado por el propio servicio de asistencia en el camino de la General Motors con el número de reporte 1598123. Resultado de esto, perdí mi reservación de hotel por don noches en la ciudad de Cuetzalan, Puebla.



Fui remolcado a la ciudad de Xalapa a la Agencia GOMSA Automotriz, donde recibieron la unidad para su revisión. Me dijeron que en 48 horas mi unidad estaría reparada. El 23 de diciembre me comuniqué al ver que no me llamaban, informándome en ese momento que mi vehículo aun no entraba a taller, que el diagnóstico se hacía en 48 horas de días hábiles, cosa que no me especificaron el día 21 de diciembre.



En la tarde del 23 de diciembre me hablaron que ya estaba reparado mi vehículo. Acudí por él, me atendió una persona que dijo ser el gerente de ventas, al cual le expresé mi inconformidad por el trato y por la información incorrecta que me habían dado, además que no me habían ofrecido ninguna alternativa para desplazarme en los días que reparaban mi vehículo. Dicho gerente me dijo que era normal que un vehículo nuevo fallara, le dije que el motivo de que yo comprara un vehículo de agencia era justo para evitar las reparaciones constantes. Me dijo que lo único que podía hacer yo, era poner una queja en el 01 80050 80000, lo cual realicé y me dieron el folio 4-24705645712. Y me retiré con mi vehículo.



El día 24 de diciembre circulando en mi vehículo en la ciudad de Xalapa, nuevamente presento la misma situación. Tiró todo el anticongelante calentándose de nuevo, llamé en esta ocasión a la agencia. Mandaron al jefe de taller de la agencia, lo revisó me dijo que era el mismo fallo, una manguera que ya habían remplazado. Me trasladaron en otro vehículo, a la agencia. En esta ocasión ya me facilitaron un vehículo demo, mi carro desde el día 24 de diciembre se encuentra en revisión en la Agencia Gomsa de Xalapa. Hasta la fecha del 9 de enero de este año no ha quedado reparada. Periódicamente el jefe del taller se comunica para decirme que están siguiendo los protocolos de revisión.



Yo solicité en dos ocasiones que me sustituyan la unidad pues en dos ocasiones se ha visto expuesta mi integridad y me genera incertidumbre un vehículo que ya ha presentado fallas en dos ocasiones. También solicité que si no se podía la sustitución de la unidad que se cancelara el crédito automotriz y me regresaran mi dinero a lo que se han negado, sin darme una fecha específica de cuándo quedará resuelto mi problema.



Atentamente

Nombre (…)

Tel (…)