Denuncian a Excalcalde de Medellín de Bravo por amenazas de muerte

Clotilde Martínez Valdés acudió a presentar una denuncia ante la Fiscalía base norte contra el exalcalde Marcos Isleño Andrade por amenazas de muerte.



“Recibí dos amenazas de muerte, contra mi persona y mi hijo, con base en eso vine a interponer una denuncia por cualquier cosa que me pase a mí o mi hijo”, refirió la quejosa.



La señora Clotilde señala que estas amenazas vinieron a raíz de que ella, en días pasados, había exhibido públicamente al aspirante a la alcaldía de Medellín por el Partido Verde, quien supuestamente le ayudaría en el traslado de un familiar fallecido en la frontera norte, cuando él era Alcalde.



En esa denuncia pública, a través de un video aseguró que Isleño Andrade la habría engañado pues no solamente nunca recibió el apoyo al que el entonces edil se comprometió, sino que además ella le dio mil pesos y que él terminó cobrando el trámite ante el ORFIS en 42 mil pesos.



La afectada, quien radica en Paso del Toro, comunidad de Medellín de Bravo, asegura ha recibido llamadas de desconocidos donde le piden que haga ahora un video negando las acusaciones sobre Isleño, quien aspira a ser nuevamente alcalde en ese municipio. Ella se ha negado, lo que ha suscitado en que reciba las amenazas de muerte.



“Las amenazas de muerte pueden ser a la ligera pero yo no lo tomo a la ligera, es sobre mi hijo. Cualquier cosa que me pase a mí o a mi hijo, sobre él. O si sean los del PAN o lo que sea porque esto es un problema político”, expuso.



Clotilde dijo que lo único que ella hizo fue hablar sobre su experiencia con el entonces Alcalde Isleño, sabiendo que éste busca 10 años después volver a ser alcalde de Medellín de Bravo.



Aunado a eso, el grupo de feministas Las Brujas del Mar, en su cuenta de Twitter, recordaron al Partido Verde que un aspirante candidato de su partido en Medellín fue denunciado en 2013 por golpear a una mujer hasta mandarla al hospital, haciendo alusión a Marcos Isleño Andrade.