Debido al alto volumen de sonido del restaurante “La Nueva Cancuncita” situado en Villa del Mar, los palaperos de la zona decidieron denunciar al establecimiento ante las autoridades municipales, argumentado que su publicidad rebasa los decibeles permitidos por la ley y produce contaminación auditiva.Los quejosos señalan que el propietario del restaurante hace caso omiso a las leyes a pesar de que el lugar ya fue objeto de una supervisión por parte del personal de Medio Ambiente Municipal.“Lo que pasa es que aquí los ambulantes y pequeños comerciantes de aquí cerca, ya hemos pedido apoyo a la Secretaría del Medio Ambiente sobre este nuevo restaurante que tiene todo el volumen a pesar de que no hay turismo, es un poco molesto para nosotros porque hay un cierto límite de sonido; ya le pedimos apoyo a Medio Ambiente, ya vino, ya se hizo su revisión, pero están haciendo caso omiso”, explicó Violeta Martínez, palapera de la zona.La entrevistada comentó que se optó por dialogar con el propietario de “La Nueva Cancuncita”, pero este no mostró voluntad ni apertura para el diálogo, por lo que recurrieron a la SEMARNAT y al ayuntamiento de Veracruz para que intervengan en el caso.La joven empresaria aseguró que el exceso de volumen permanece hasta por 12 horas, todos los días; explicó que hasta los propios comensales han mostrado mucha molestia, lo cual ha dado desprestigio a la zona.“Todos los días, desde las ocho de la mañana hasta las ocho o nueve de la noche; se llama ‘La Nueva Cancuncita’, abrió desde junio, es un restaurante, marisquería; ya fuimos al ayuntamiento y aunque ya nos atendió ahora nos dice que no es de su jurisdicción, que como es tipo zona federal, entonces ya no entran ellos, igual fuimos, nos dijeron que nos iban a mandar a alguien para que les llamaran la atención, pero ya fueron tres semanas y nada”, concluyó la entrevistada.