Denuncian a titular de la STPSP y a la presidenta de la Junta Local de Veracruz

La secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), Dorheny García Cayetano y la presidenta de la Junta Local de Veracruz, Jazmín Zepeda Benavides, fueron denunciadas por supuestamente desacatar el amparo que un juez federal le otorgó a la titular de la Junta Especial Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en Coatzacoalcos, María Guadalupe Alejandro Fernández, a quien pretendieron destituir del cargo."Ya presentamos la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por desacato. Están violando un mandato federal, ya acudimos ante las autoridades competentes", indicó en conferencia de prensa.Además, la funcionaria amparada las acusó de incurrir en presunta violencia de género y discriminación en su contra, pues aseguró que aparentemente la han amenazado para que firme su renuncia del puesto que ocupa desde hace un año, por lo que también presentará una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE)."Cuya violencia ha sido causada lastimosamente por otra mujer que su nombre es Dorheny García Cayetano, actual titular de la STPSP, así como por Jazmín Zepeda Benavides, quien funge como presidenta de la Junta Local de Veracruz, abusando de su poder se han enseñado hacia mi persona hostigándome, amenazándome, queriéndome obligar a que firme una renuncia en contra de mi voluntad", afirmó.Afirmó que con su remoción, las servidoras públicas buscan "cumplir compromisos políticos y tener una vacante para venderla al mejor postor y poner así a sus incondicionales".Asimismo, criticó al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez por no atender su caso y a García Cayetano por "empecinarse" a luchar ante los tribunales contra el juez que la amparó."Me mandó a lanzarme de mi oficina, me rompieron candados, violentaron mi escritorio, me impidieron el acceso a mi oficina", acusó al señalar que ante estas presuntas amenazas teme por su vida y a la de sus familiares.Expresó que hay funcionarios que quieren que sigan los vicios y corrupción del pasado en el servicio público, por eso buscan remover a los que como ella, según aseguró, tienen vocación de servicio y deseos de que todo se lleve conforme marca la Ley.