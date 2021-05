Denuncian agresión a simpatizante de Unidad Ciudadana a manos de un seguidor de MORENA

Un llamado al Gobernador del Estado y al Secretario de Gobernación, así como a las autoridades del OPLE, hizo la candidata del partido Unidad Ciudadana a la alcaldía, Celia García Rodríguez, ante la agresión que sufrió uno de sus simpatizantes a manos de un seguidor de MORENA.



“Pedimos a las autoridades que volteen sus ojos a lo que está pasando en este municipio, que se ponga un alto y que no esperen a que ocurra una tragedia como en otras ocasiones, en que se actúa cuando ya pasó algo”, indicó.



Explicó que la agresión ocurrió el pasado jueves por la noche, cuando el señor José Tetlacte Acahua, de 63 años, se encontraba en una obra al término de su jornada de trabajo en Barrio Cuarto, ya que es albañil y ahí lo alcanzó Zenaido Amayo Tepole, de aproximadamente 38 años, quien le comenzó a reclamar el respaldo que están dando él y su familia al partido Unidad Ciudadana.



Pero de los reclamos pasó a la agresión y le dio al señor un empujón para que se cayera, sin importarle que estaba en una altura considerable y se podía haber matado.



Mencionó que el señor Tetlactle optó por retirarse pero Amayo Tepole lo alcanzó y con las llaves de un auto en la mano comenzó a agredirlo, causándole graves lesiones en el rostro.



Debido a ello, el afectado requirió de 3 puntos de sutura en la nariz, ya que presentaba una herida abierta, además de otras lesiones en el rostro.



García Rodríguez comentó que, aunque no tiene contacto con otros partidos, a través de redes sociales vio que por parte de los seguidores del MORENA hubo varias acciones de acoso contra el partido Podemos pero ahora han enfilado sus baterías hacia ellos y cada vez son más agresivos, por lo que no quieren que pase algo más.