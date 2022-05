Denuncian construcción indebida de desarrollos multifamiliares, en Xalapa

Vecinos de fraccionamientos Monte Magno, en el sur de Xalapa, denunciaron la supuesta construcción de desarrollos habitacionales multifamiliares en esa zona, lo que contraría lo establecido sobre el uso de suelo únicamente para viviendas unifamiliares.En la queja presentada ante el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, los vecinos expusieron que al menos dos proyectos inmobiliarios que se realizan en las calles Roma 51 y Londres 121 están en esta situación, al tiempo que ni siquiera contemplan cajones de estacionamiento."Cuando nosotros compramos ahí las escrituras decían que es para uso habitacional residencial unifamiliar, entonces queremos que no suceda más porque además no tienen los cajones de estacionamiento y entonces invaden nuestra privacidad", indicaron los inconformes.Según los vecinos, la respuesta brindada por la Dirección de Desarrollo Urbano es que la obra Roma 51 no tiene permiso, por lo que el Ayuntamiento tomaría las acciones correspondientes ante la ilegalidad de la construcción."En la visita técnica ocular de la obra en Roma 51, se vio que no cuenta con la licencia de construcción correspondiente, por lo que se iniciará el procedimiento administrativo para la sanciones", refiere la contestación al oficio presentado por los residentes del fraccionamiento afectado.En el caso del proyecto de la calle Londres 121, la respuesta de Desarrollo Urbano es que sí cuenta con licencia autorizada desde 2014, por lo que pidieron la cancelación del permiso respectivo."Toda vez que al momento se observa que es para otros fines o reincorporarla al uso unifamiliar y que tenga cajones de estacionamiento, por lo cual pedimos que se valore esta postura municipal ajustada a la norma y evitar en el futuro el otorgamiento de los permisos", reclamaron los vecinos.