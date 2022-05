Denuncian en Hospital de Villa Allende despidos injustificados y extorsión

Trabajadores del Hospital de Villa Allende denunciaron corrupción, despidos injustificados, cobros a cambio de horas laborales y nepotismo de parte de directivos.Fue este martes cuando los agraviados, entre ellos médicos, afanadores y de recursos humanos, alzaron la voz con cartulina en mano a las afueras del nosocomio.El médico Jaime Lozano, quien laboró en el hospital por tres años y medio, dijo que tenía que pagar una cuota quincenal de entre mil y 4 mil pesos al director Víctor Manuel Santos García y al de Recursos Humanos, Emeterio Enrique López."Esta es una protesta pacífica para que nos volteen a ver porque fuimos despedidos injustificadamente para dar cabida a familiares de personal de la Dirección. Yo estuve trabajando toda la pandemia en área COVID y ahora me despiden. Me pedían cuota y ya no se las di. Ahora contrataron personal afín a ellos", mencionó.Explicó que los montos que entregaba a sus superiores eran bajo la excusa de pagar el salario de una compañera. Sin embargo, después de que ésta se fue, lo siguieron extorsionando pues sino no le daban horas de guardia.El médico mencionó que otros compañeros más estaban en la misma situación de entregar cuotas y ahora que se negaron, los despidieron el 1° de mayo.Por su parte, un trabajador de apellido Contreras que estaba como auxiliar administrativo, narró que vivió la misma situación."Estaba de vacaciones, tengo mi formato firmado por los jefes y de Recursos Humanos me mandó mensaje Enrique López para decirme que mis vacaciones ya no procedían por terminación de contrato. En Xalapa dijeron que no hubo orden, que era algo de aquí", sostuvo.Los trabajadores pidieron su reinstalación conforme a la base y justicia ante estos casos.