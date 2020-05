Denuncian en redes, isla en Alvarado en donde abandonan a mascotas

Asociaciones protectoras de animales exhibieron en redes sociales una isla en Alvarado, donde los habitantes llevan a abandonar mascotas, incluso se conoce como "la isla de los perros", una vez que ya no los quieren en casa.



En su Facebook, las agrupaciones "Caninos al rescate" y "Pupis Veracruz" denuncian que desde hace varios meses se han percatado del abandono de perros y gatos, incluso hace 3 meses ya se habían rescatado 11 mascotas y nuevamente se observan animales en la isla.



"No están tan grandes de tamaño, tal vez son 5 los que están ahí, pobrecitos porque no tienen en donde meterse cuando llueve, ni quién les dé comer (...) se ven jóvenes; cuando vengo me da mucha tristeza", se escucha en el recorrido en lancha por la isla de los perros.



En los videos se observan cómo los perros cruzan nadando para buscar comida en las zonas cercanas.



Ante esta denuncia, el jefe de Ecología y Medio Ambiente de Alvarado, Víctor Luis Lara Cruz, aseguró que el próximo sábado se acudirá en conjunto con las asociaciones a rescatar a los ejemplares que se encuentran actualmente en abandono.



Incluso se advertirá que habrá sanciones si continúa el traslado de animales a la isla.



"Con las dos asociaciones ya tenemos compromiso, ya estamos haciendo lo que es el viaje para trasladarlos y rescatar los perritos y de una vez colocar los carteles alusivos a la multa que se impondrá si se llega a ver quién es el que hace la acción de dejar a los perritos ahí".



Asimismo, están buscando la esterilización de los que se han encontrado luego de que sean rescatados y colocados en casas de asistencia de animales.