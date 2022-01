Denuncian envenenamiento de gatos callejeros en Xalapa 2000

El envenenamiento de cinco gatos ferales, de los cuales tres fallecieron en la Unidad Habitacional Xalapa 2000, levantó la preocupación de animalistas que protegen a unos 50 felinos que viven en esa zona.En entrevista telefónica, la rescatista independiente, Nidia Contreras, señaló que desde hace una semana empezaron a observar esta situación con los animales que habitan las áreas comunes de los edificios Xolostla, cercanos a la avenida Rébsamen.Indicó que, desde entonces una de las vecinas, de nombre Marta y quien se identifica como jefa de manzana de esa zona, empezó a quejarse de la presencia de los mininos y de amenazar con “cortar de raíz” dicha problemática, aduciendo que significaba un foco de infección.“No quiere que se les dé de comer, que ellos estén aquí y que iba a llamar a Salud Animal que ya estaba de acuerdo, amparada por el alcalde Ricardo Ahued, que era muy amigo suyo, que era muy influyente porque trabaja en el Ayuntamiento. Que Salud Animal estaba dando luz verde para recorrer a todos los gatitos y sacrificarlos”, expuso en la queja.Añadió que se comunicó con el titular de esta área municipal, José Luis Ronzón Ronzón, quien negó haber tenido contacto con la Jefa de manzana y le aseguró que nunca había autorizado, ni autorizaría una acción de ese tipo, porque no hace redadas y mucho menos les quita la vida a animales callejeros.“Pero ese mismo día, entre las 15:00 y 16:00 horas apareció un gatito envenenado, convulsionando en el área verde, fue rescatado en ese momento y se llevó a la veterinaria, se salvó; se supone que deben haber envenenado a más porque al otro día amanecieron tres cuerpecitos pero no se pudieron salvar porque ellos se escondieron en un canal de agua (…) en total van cinco, dos se salvaron y tres fallecieron”, manifestó la rescatista animal.Y es que recordó que desde hace un año se dedican a cuidar a los mininos que acostumbran a hacer sus madrigueras en un muro que separa los inmuebles, a cuidarlos, esterilizarlos y dar en adopción responsable a los que nacen.“Allí vive una manada de aproximadamente 50 gatitos, de los cuales 35 ya están esterilizados, hemos levantado crías, las hemos dado en adopción (…) vamos paso a paso porque nos hacen falta hogares temporales, donde poderlos poner mientras se recuperan de la esterilización, nosotros conseguimos padrinos y madrinas de la esterilización, nosotros los llevamos, pero sí se tienen que resguardar”, comentó Nidia Contreras.Si bien indicó que no hay pruebas contundentes que señalen a la vecina de ser la responsable del envenenamiento, sí recordó que ha sido la única que ha amenazado con “erradicar a los gatos por completo”, por lo que ya presentaron se comunicaron a la Fiscalía Especializada de Delitos Ambientales y Contra los Animales (Fedayca), de la Fiscalía General del Estado (FGE), al tratarse de un delito.“Hago un llamado tanto al alcalde Ricardo Ahued como a Salud Animal, para que vengan a hacer un reconocimiento de esta área y que vean que los gatitos no perjudican, que ellos están en las áreas comunes”, reiteró al explicar que, si los vecinos de esos edificios han encontrado excremento en las escaleras, no pertenecen a los gatos callejeros, porque mencionó que ellos acostumbran a cavar en la tierra y hacer sus necesidades fisiológicas allí.“Se debe concienciar a los vecinos de que se pueden aplicar sanciones graves, es un delito, son asesinatos, que un gatito sea envenenado es muchísimo sufrimiento para un animalito. Además del riesgo que también corremos nosotros como vecinos y hasta niños porque imagínese hasta donde avientan el veneno pueden salir los niños a jugar, a las áreas comunes y encontrar algo, llevárselo a la boca o tocarlo, corren riesgo de perder la vida”, alertó.