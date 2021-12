Buena tarde:Durante el día de ayer viernes 3 de diciembre, en la colonia 21 de Marzo, prolongación Ruiz Cortines esquina Francisco I. Madero, hubo varios perritos de la calle que comieron algo que contenía veneno y murieron.A otros caninos logramos rescatarlos para que no sigan muriendo más.Sería bueno pedir ayuda a refugios para que no les pase nada, ya que son seres indefensos y duele ver que les hagan daño, el perro es el mejor amigo del hombre y no se vale que les hagan esto.Pedimos ayuda para poder rescatarlos de una muerte tan inhumana, por favor, pedimos la intervención de autoridades para que apoyen.Muchas gracias por compartir.