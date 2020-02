Denuncian falta de atención médica en el CECAN por el Carnaval de Veracruz

Familiares de pacientes en el Centro Estatal de Cancerología Doctor “Miguel Dorantes Mesa” denunciaron la falta de atención médica por parte de médicos de este nosocomio, pues se presentarán a laborar hasta el miércoles 26 de febrero, debido al asueto que les dieron por el Carnaval de Veracruz.



Erika Toribio Méndez, del Municipio de Misantla, dio a conocer que hace unos días su padre Margarito Toribio Gómez fue operado de un tumor en la garganta, por lo que se le introdujo una sonda para suministrarle alimentos.



Su preocupación estriba en que desde el sábado pasado, debido “a que se le salió la sonda”, no ha podido probar alimento y desde ese día está en ayuno, ya que el doctor al que sólo conoce que se llama Benito “no se encuentra y llega hasta el miércoles”.



Informó que acudió con el personal médico que está en servicio y le dijeron que ellos no pueden atenderlo porque “no saben colocar la sonda”, de ahí que existe el temor que su padre pueda sufrir complicaciones en su salud.



Por tal motivo, exige al secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, que instruya al área correspondiente para que se brinde la atención adecuada a los pacientes, sobre todo en los días de asueto del personal médico titular.



Finalmente, hicieron responsable al titular del Centro Estatal de Cancerología por no planificar las actividades del personal médico y más cuando se tienen pacientes en tratamiento y que requieren la debida atención.