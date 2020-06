Denuncian "levantones" y "extorsiones” contra mujeres trans, en Xalapa

El coordinador del movimiento “Orgullo Xalapa,” Leonardo Ruiz Moreno, denunció que las agresiones contra las chicas transexuales que se ubican en la avenida Lázaro Cárdenas han aumentado; aseguró que son "levantadas" y "extorsionadas" por elementos de la Policía Estatal.



"Lamentablemente, las chicas trans que ejercen la prostitución en Lázaro Cárdenas si se han visto afectadas, comentan que incluso son extorsionadas, no es algo que a mí me consta pero es algo que ellas mismas dicen".



Dio a conocer que hace dos meses, fueron levantadas algunas trabajadoras y reportadas por sus mismas compañeras, para después acudir al Ayuntamiento para exponer esta situación.



Mencionó que por parte de la Policía Municipal, existe un buen trato y es con ellos con quienes las integrantes de la comunidad transexual acuden para solicitar ayuda.



"Fueron reportadas por el sector de las chicas trans, llegaron hasta el Ayuntamiento para esclarecer esta situación, no sé qué habrá pasado. Eso es visibilidad de ellas, transparentarlo tanto en medios de comunicación como en redes sociales".



En otro orden de ideas, comentó que ya tienen autorizado la pinta de la bandera en la calle Enríquez, la cual realizarán esta noche.



Dicha iniciativa, dijo, es para concientizar a la población y visibilización para aquellos que aún se sienten inseguros de comentarle a su familia sus preferencias sexuales.



"Es un paso por muy pequeño que sea, mucha gente de la comunidad LGBTTTI que no se atreve a salir, pueda ver a futuro la posibilidad de aceptarse", finalizó.