Denuncian negligencia médica en atención a menor, en Clínica 11 del IMSS de Xalapa

Padre de un menor de siete años de edad denuncia negligencia médica del personal de la Clínica 11 del IMSS. Asegura que a su hijo le han realizado procedimientos sin anestesia y con una total falta de ética laboral.



Según refiere el padre del menor, ingresaron el 2 de abril a la mencionada clínica debido a que el menor presentaba temperatura y sangrado en la nariz. Tras valoración, el médico le recetó Eritromicina, medicamento que le ocasionó vomito al menor, por lo que fue llevado de urgencia de regreso a la Clínica 11.



Debido a que el menor presentaba síntomas de dengue, se realizaron los estudios correspondientes y se envió a su domicilio, no sin antes programar una fumigación para prevenir más contagios. Sin embargo, el mismo día que el menor llegó a su domicilio, volvió a sangrar y presentaba inflamación de abdomen y un color amarillo en la piel.



“De nuevo lo internan en la Clínica 11 y se queda por problemas hepáticos. Después de que se le hacen los estudios para ver qué tipo de hepatitis era y por qué había sido ocasionado, el niño sigue presentando síntomas de sangrado. Le hacen estudios para enviarlos a México por problemas en la sangre y sus tiempos de coagulación”, refirió el padre del menor.



Agregó que luego de todos los estudios hechos al menor, a los padres les informan que se tenía un prediagnóstico, que podría tratarse de hemofilia, un problema en la coagulación de la sangre. Fue hasta el día 7 de abril que los estudios confirmaron que no era dengue.



Expusieron que para tratar de detener el sangrado, un médico otorrinolaringológico cauterizó las fosas nasales del menor para detener el sangrado pero no logró controlar la hemorragia.



“Un otorrino cauterizó al niño para que dejara de sangrar. El procedimiento duró por dos o tres días antes de que el cuerpo del niño lo rechazara. El día jueves 23 lo revisó nuevamente hematología y la doctora argumentó que el niño no tiene problemas con otorrino. El problema del niño es hemofilia, el primer diagnóstico que nos había dado el seguro cuando llegamos”.



Los médicos, al informar esto a los padres, aseguran que puede ser dado de alta. Sin embargo, ellos se oponen a llevarse a su hijo sin un diagnóstico real y un tratamiento que pueda ayudar al menor.



Ante la falta de atención por los médicos, los nulos resultados que habían obtenido y ahora con la presión de querer dar de alta a su hijo sin un tratamiento, los padres hacen pública dicha información a través de redes sociales.



“El día 24 subimos una pequeña nota a Facebook, señalando que no estábamos siendo atendidos como era debido en el Seguro Social. Bajó mi esposa a hablar también a Trabajo Social para hablar con el Director que nunca está. Minutos después, recibí una llamada de Trabajo Social, los cuales nos comentan el niño ya va a ser atendido de manera adecuada”.



Sin embargo, el padre señaló que el trato por parte del personal médico empeoró y ahora los procedimientos que se hacen al menor se practican sin anestesia.



“Un médico otorrino de apellido Alemán le hizo una cauterización al niño sin anestesia sin un procedimiento ético como médico, sometiéndolo con enfermeros y enfermeras, lastimando y asustando al menor de 7 años como si se tratase de un animal. Es un hospital, no es una carnicería. Exijo a las autoridades correspondientes que intervengan”, reclamó.



Para finalizar, el padre del menor pide la intervención de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social para que analicen su caso y puedan darle un trato digno a su hijo.



“No podemos seguir permitiendo que sigan tratando a los pacientes como si fueran desechables o como experimentos de laboratorio. Ellos mismos exigen empatía y no lo demuestran en su trabajo. Pido de la manera más atenta que el Delegado del IMSS tome cartas en el asunto, ya que no vamos a recibir un alta si no tenemos un diagnóstico y un tratamiento. El paciente es un menor de 7 años que está en la cama 202 de Pediatría”, concluyó.