Denuncian pésimas condiciones de camino rural a El Zapote, en Teocelo

Pobladores de la comunidad de El Zapote, de este Municipio, denunciaron que el camino que lleva a ese lugar se encuentra en deplorables condiciones y aunque han solicitado a las autoridades municipales su reparación, éstas no atienden el tema.



Explicaron que desde el 2018, en la comunidad no se lleva a cabo ninguna obra pública y esta problemática del camino ya ha sido expuesta al alcalde Mario Chama a través de oficio en dos ocasiones, sin embargo, no han recibido apoyo.



“Que se arregle un tramo de camino de terracería, está horrible, hay unos baches muy grandes y el Alcalde no nos ha atendido. No hay obra pública desde el 2018, es el camino para llegar a la comunidad, además de que es una vía alterna para salir a Xalapa, Xico y Coatepec”, señalaron.



Asimismo, mencionaron que hace unos días, un autobús sufrió daños en sus llantas además de quedarse varado por las condiciones de la vía.



“Desde el 2019, le pedimos el apoyo de grava y nunca tuvimos una respuesta favorable, igual en este año metimos oficio y pedimos grava, dijeron que lo iban a checar pero hasta ahorita no nos dieron respuesta ni llevaron grava para componer porque está horrible. No sólo la comunidad se beneficia con este camino, es un camino importante por eso pedimos que se arregle, solicitamos la intervención del Alcalde”, finalizaron.