Denuncian por abuso de autoridad a elementos de Tránsito y Policía Estatal, en Veracruz

A través de redes sociales habitantes del fraccionamiento "Ara" de Veracruz, denunciaron que durante este sábado elementos de Tránsito Estatal y Policía Estatal montaron un operativo a la altura de Tejería, para detener a los automovilistas y pedir dinero a cambio de la infracción.



Por no traer el cinturón de seguridad, el esposo de Montserrat fue detenido y como no tuvo para la cuota que pedían, le dijeron que se llevarían el carro al corralón, al reclamar porque es una multa administrativa y no amerita detener el vehículo, asegura que fue agredida física y verbalmente por los elementos, incluso, la amenazaron cuando intentaron grabar los hechos.



"Llegó la policía y mandaron a una femenina y me empezó a insultar, me dijo ‘pinche vieja ridícula, está haciendo su show’, me enojé y le dije si estoy haciendo el show y me dijo que si no me quitaba por la buenas sería por las malas, me empezó a jalonear y me torció el brazo, me manoseó, me metió el pie, me tiró al piso y me arrastró a la banqueta, la policía se me puso en frente y me amenazaron de que me iban a llevar al penalito".



Según los habitantes de la zona, es recurrente que se apliquen estos operativos junto con las empresas de grúas.



"Sabemos muy bien que al llevarse el carro al corralón es algo muy fuerte, nos dijeron que son 4 mil pesos para el lunes, no hay trabajo y que pagar y estoy consiguiendo. Yo le dije que por qué se iban a llevar la unidad, le dije al tránsito que nos diera la multa, aceptaba la multa, pero no estaba de acuerdo en que me quitaran la unidad".



Después de detenerla, los policías la intimidaron con sus armas "uno de ellos me mostró su metralleta" y las esposas, por seguridad, prefirió permitir que se llevaran el vehículo.