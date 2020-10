Denuncian por abuso sexual al Superdelegado de Veracruz

Una mujer, que se identificó como “Martha 254”, denunció públicamente que fue víctima de violación por parte del delegado del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



De acuerdo a la presunta víctima, desde el 2019 el funcionario la contactó vía Facebook, para posteriormente intentar entablar una amistad y a base de engaños y mentiras, junto con tres de sus colaboradores, la manipuló para violentarla.



Por ello, ahora demanda justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el caso ya se denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.



Su abogado defensor, Roberto Rodríguez Cruz, integrante del Foro Liberal de Abogados, explicó que la denuncia se intentó poner a finales de 2019, un día después de la agresión, no obstante, dos abogados desistieron de proceder.



La agraviada relató que a su consideración, fue el propio Huerta quien buscaba a los abogados para convencerlos de alguna manera de desistir, de tal forma que no encontraba un litigante que tuviera el valor de apoyarla.



Martha, quien dijo ser profesionista y con recursos suficientes para mantenerse, afirmó que el “Superdelegado” quiso manipularla al ofrecerle trabajo y siempre se manejó como un hombre poderoso, “jefe del Gobernador y de todos”, por lo que intentaba disuadirla con el argumento de que podría apoyarla en lo que le pidiera.



No obstante, dijo que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, puesto que tiene conocimiento de que hay más víctimas.



“Yo invito a las mujeres que pasaron por lo mismo que yo, a que acudan con mi abogado e interpongamos una denuncia colectiva, no estamos solas, ya basta de tantos abusos en contra de las mujeres”, dijo.



Martha insistió en que no es la única que ha sufrido acoso y violación por parte del Delegado del Bienestar y tomó valor de hacerlo público porque el señor presume de muchas influencias pero además, porque trabaja con mujeres de población vulnerable que necesitan los programas sociales y no es justo que se aproveche de su necesidad, así como de quienes laboran para él.



Por otra parte, lamentó que a casi un mes de que se pudo interponer la denuncia a través del Foro Liberal de Abogados, e iniciar un expediente, tuvo conocimiento que Manuel Huerta acudió a la Fiscalía pero no a rendir su declaración, por lo que no descarta que fuera a pedir que se detuviera el proceso.



De igual modo, agregó que desde que interpuso la denuncia, ha sido buscada y hostigada vía celular por números que no conoce, también ha sido amenazada y vive con temor.



De este modo, asentó que si algo le llega a ocurrir a ella o a su familia, hace responsable a Huerta Ladrón de Guevara y a sus 3 colaboradores que se dedican a generar esta red de engaños para abusar de las mujeres.



“Estoy dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta las instancias internacionales en caso de ser necesario”, finalizó.