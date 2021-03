Denuncian presuntos despidos injustificados en CONAFE

Algunos trabajadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) denunciaron presuntas arbitrariedades de las cuales han sido víctimas, como violencia laboral, trato indigno, violación de derechos laborales y despidos injustificados.



De acuerdo con los afectados, quienes prefirieron reservar sus nombres para su seguridad, se registró el despido injustificado de algunas personas, quienes en algunos casos tenían 28 años laborando para esta dependencia.



Y es que expusieron que, en el mes de diciembre, el jefe de área, Arturo Gómez Arellano, sostuvo una reunión con los coordinadores, sin embargo, algunos empleados fueron excluidos de esta reunión, por lo que cuestionaron al jefe, quien les informó que no tenían ya una coordinación a su cargo.



Posterior a esto, relataron también que una parte del personal fue convocado a una segunda reunión con el coordinador territorial, Alfredo Saavedra, quien les indicó que se les enviaría a laborar a las regiones operativas a partir del mes de enero, mientras que otros fueron asignados “a modo” a las oficinas de Xalapa.



“En algún momento se explicó que nos iban a cambiar de centro de trabajo, a regionalizar, es decir, enviarnos a municipios, dijimos que sí porque éramos todos, auxiliares de operación como coordinadores académicos, sin embargo, cuando nos llamaron, sólo fueron algunos, eso fue a modo del jefe”.



“Nos dijeron que nos iríamos a trabajar a las regiones operativas, que no nos iban a responder preguntas, que quien no se fuera a la región, se aceptaba su renuncia pero algunos solicitamos preguntar el motivo del por qué algunos se quedaban en Xalapa”.



Asimismo, agregaron que se están enviando a los compañeros a las estancias de cada región pero estos espacios en su mayoría son casas rentadas por las mismas figuras educativas y no por la dependencia federal o en el mejor de los casos, a bibliotecas o espacios en presidencias municipales, los cuales no cuentan con la infraestructura que se requiere.



Asimismo, señalaron que un grupo de trabajadores solicitó que les fuera otorgado un nombramiento con fundamento legal para su traslado, ya que los están cambiando de lugar de residencia sin ningún respaldo por parte de la institución.



Pero aseguraron que, a partir de esta acción, empezaron a ser víctimas de represalias, incluso de amenazas de despido y en algunos casos, quedaron “congeladas” sus actividades de coordinación y algunos ya no se les permitió el ingreso a sus centros de trabajo, debido a que se les levantó un acta administrativa donde les fincaron faltas que aseguran son parte de los atropellos.



Aclararon que en ningún momento dejaron de laborar, atendiendo actividades de apoyo operativo en algunos municipios, sin embargo, a la fecha nunca se les notificó si están suspendidos o despedidos, razón por la cual interpusieron una denuncia ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, sin que, hasta la fecha, se les haya hecho justicia.



“Nunca nos entregaron el acta, nos presentamos y ya no nos permitieron la entrada a nuestros trabajos, ya estaban con candado, nadie quiso explicarnos, sólo nos dijeron que esperáramos la respuesta del jurídico de México y a la fecha no hay respuesta”, finalizaron.