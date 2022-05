Denuncian que Ayuntamiento de Coatepec incumple con recolección de basura

Psicólogo Joaquín Rosas:Buena tarde:Vecinos de Chopantla, Benito Juárez, Consolapa, colonia Cuauhtémoc, El Cedro, El Guayabal y otras nueve localidades rurales y suburbanas de Coatepec, desde el inicio de esta administración municipal, padecemos de la recolección de basura.Se tienen establecidos puntos, día y horarios para depositar por parte de los vecinos en bolsas y sacos resistentes y bien cerrados pero el Ayuntamiento incumple y la basura permanece y es dispersada por perros, afectando a vecinos colindantes con los puntos de acopio.A cinco meses de haber tomado posesión, el problema se reporta, se nos promete resolverlo y no pasa nada.En actitud comprometida con el ambiente y con nuestros prójimos, los vecinos separamos orgánicos e inorgánicos y la depositamos día y hora que acordamos con el servicio de Limpia Pública pero el incumplimiento, omisión y decidía de la autoridad es incomprensible e inaceptable.En este mismo municipio viven personajes de la vida pública a quienes con seguridad no les queda mal el nuevo Alcalde.Agradecemos la publicación de esta queja.Solicito que no se publiquen mis datos personales.Gracias.