Denuncian que Fiscalía encubre a policías que habrían asesinado a menores en Amatlán

A cinco meses del asesinato de los niños Eduardo y Jonathan, familiares repudian y denuncian al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General del Estado la colusión para encubrir a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que asesinaron a los menores.En rueda de prensa denunciaron públicamente que la Fiscalía General del Estado ha sido omisa, negligente y parcial en la investigación por el homicidio de los menores que fueron abatidos en un operativo de la Fuerza Civil el pasado 2 de julio del año en curso en esa localidad, al día de hoy no ha solicitado la aprensión, ni ha fincado la responsabilidad de los elementos policiales dejando en estado de vulnerabilidad, riesgo e indefensión a las familias de las víctimas.Asimismo, denunciaron que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública amenazaron, hostigaron y torturaron a los integrantes de la familia y vecinos que fueron testigos de los hechos y de manera dolosa supuestamente sembraron indicios en el lugar para tratar de justificar la cobardía y la actuación de sus elementos donde abatieron a estos niños.Por eso manifestaron que la Fiscalía de Veracruz por omisión o complicidad hasta este momento no ha realizado diligencias de investigación para demostrar que no fueron las balas de las armas de los elementos de seguridad pública las que privaron de la vida a los niños.Los familiares solicitaron por este medio al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez que cumpla su compromiso de que no habrá impunidad en este caso y se castigará a los responsables. Finalmente agradecieron las muestras de apoyo y solidaridad a la población de La Patrona y la sociedad civil organizada, además de la iglesia de manera especial al obispo de la diócesis de Córdoba, Eduardo Carmona por estar al pendiente de la situación de estas familias.