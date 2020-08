Buena tarde



En la calle Ferrocarril Interoceánico esquina Miguel Alemán, donde está el área natural, se instala un tianguis en toda la avenida y eso no es todo, echan toda la basura que acumulan al parque, no permiten el paso peatonal, además de vender comida sin tomar las medidas necesarias de salubridad.



Mucha gente ocupa la avenida de estacionamiento en las noches lo cual también ha causado robos.



Los puestos de comida que son los que no se llevan su basura y la dejan en la esquina de ambos lados, y dudo que haya inspectores revisando la zona, porque si los hubiera no harían todo lo que hacen.



La población que trabaja ahí paga impuestos también, pero que no obstruyan el paso ni tiren basura, deberían multarlos.



Lo poco que nos queda de áreas naturales lo están destruyendo con toda su basura.



Ojalá las autoridades hagan algo al respecto.