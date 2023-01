Denunciarán ante Fiscalía a quienes reincidan en práctica roza, tumba y quema

El alcalde de Tequila, Jesús Valencia Morales, dio a conocer que serán denunciados ante la Fiscalía aquellas personas que sean reincidentes en provocar incendios forestales al realizar la práctica de la roza.Añadió que gran porcentaje de incendios forestales en este municipio son debido a la roza, tumba y quema, que es un método actualmente asociado a la deforestación, a la pérdida de biodiversidad y a los incendios forestales.Y que es una técnica la cual consiste en derribar una sección de bosque maduro, extraer la parte maderable y la leña, dejar secar y luego quemar el resto del material vegetativo.Por ello el alcalde apuntó que: "vamos a invitar a la gente que prepare bien su roza o que se abstengan de hacerlo. Ya estamos viendo ese tema de poder invitar a la gente de que ya no realice esta actividad porque perjudica la flora y la fauna, además a la hora de invadir otros terrenos hay algunos que tienen reciente reforestación y los lastiman".Añadió que algunos pobladores han causado daños irreversibles, por ello toda persona que no tenga otra opción, solo realizar la roza debe avisar a Protección Civil a fin de no generar una conflagración."Pero en caso de que reincida se hará una denuncia, porque hacen un daño al ecosistema. El año pasado llamamos a 7 a la sindicatura, pero insisto: si reinciden vamos a tener que acudir a la Fiscalía".