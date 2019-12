Denunciarían ante Fiscalía a “Foro Democrático” si no reintegra recurso público

En caso de que la asociación política estatal “Foro Democrático Veracruz” no reintegre 429 mil 446.93 pesos, por concepto de saldo remanente no ejercido de los apoyos materiales que recibió y que no fueron comprobados, se dará vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) para los efectos legales correspondientes, por las posibles faltas cometidas por el sujeto obligado.



La sanción fue impuesta por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) ante las faltas graves en las que incurrió la referida agrupación política estatal durante el proceso de revisión de los informes anuales, en relación al origen y monto de los ingresos que recibió por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación correspondientes al Ejercicio 2018.



Durante el proceso de revisión, se detectaron tres faltas:



El sujeto obligado omitió presentar los informes del primer y segundo semestre del Ejercicio 2018, omitió presentar el informe anual y es reincidente, ante la falta de presentar el contrato de la cuenta bancaria con el registro de firmas mancomunadas.



La devolución de los 429 mil 446.93 pesos se deberá realizar ante el OPLE y para tal efecto, la Secretaría Ejecutiva, en el ámbito de su competencia, deberá vigilar y comunicar el procedimiento y la cuenta bancaria correspondiente a la otrora Asociación, con la finalidad de que pueda realizar el reintegro del remanente señalado, quien una vez cumplido lo ordenado, deberá informarlo a más tardar al día hábil siguiente, acompañando las constancias que lo acrediten.



La Dirección Ejecutiva de Administración coadyuvará con la Secretaría Ejecutiva para realizar los trámites necesarios a fin de que el remanente sea devuelto a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.



Una vez hecho lo anterior, la Secretaría Ejecutiva deberá informar a los integrantes del Consejo General de su cumplimiento, dentro de los 3 días hábiles a que ello ocurra, acompañando las constancias que así lo acrediten.



Una vez fenecida la fecha establecida y en caso de que la otrora Asociación “Foro Democrático Veracruz” no haya realizado el reintegro correspondiente, se deberá tramitar la vista a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, así como a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para los efectos legales correspondientes, por las posibles faltas cometidas por el sujeto obligado, ante la falta de reintegro del recurso público no comprobado.