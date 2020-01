Derechos Humanos teme proceder por cerco de SSP en Fiscalía: PAN

El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Hernández Hernández, exhortó a la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, para que dé pronta respuesta a la queja que interpusieron por la agresión que sufrieron sus homólogos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, el día que les prohibieron el acceso a la Fiscalía General del Estado (FGE), en Xalapa.



"Le pido y le exhorto que de verdad no tenga temor, que tenga valor de cumplir con la ley y si ella constató, inclusive los comisionados de Derechos Humanos que estuvieron presentes, constataron la violación no solamente a los diputados, sino también a ciudadanos que se encontraban ahí".



El Diputado refirió que ya van casi cinco meses y no hay avances al hecho, por lo que consideró que existe un temor para aplicar lo que dice la ley.



“Simplemente no ha habido avances, a parte de estas cosas que he mencionado la culpa siempre fue del fiscal, ahora ya no hay pretexto de los avances, todo está retrasado en el Estado”.



Asimismo, enfatizó que en la actualidad, los ciudadanos se están dando cuenta de la gran estafa que fue la Cuarta Transformación todo el año 2018.



"Hay acciones de la Cuarta Transformación que no están dando resultados, a nivel estatal la inseguridad, el atropello a las instituciones, la complicidad con el Congreso y la Fiscalía para atropellar la legalidad, los procesos. El Gobierno Federal, desde la desaparición del seguro popular y la instalación de un instituto mal planeado", finalizó.