Derrame de hidrocarburo, en arroyo de Papantla, alcanzó agua usada por campesinos

La fuga de hidrocarburo que se registró en la comunidad de Reforma Escolín, en Papantla, ha contaminado un cuerpo de agua que atraviesa por la localidad, ocasionando un grave daño al ecosistema debido a que es agua que utilizan campesinos y ganaderos.



Lo anterior, fue denunciado por la agente municipal Pastora García Jiménez, quién externo que la fuga comenzó el jueves por la tarde en un potrero propiedad del señor Alejandro Figueroa Fonseca y personal de PEMEX no ha atendido el llamado de los vecinos de esta localidad.



Ante el poco interés de la empresa, la fuga llegó hasta el arroyo donde se abastecen de agua los animales, cosa que preocupa a los ganaderos, ya que temen que sus animales se puedan enfermar.



Explicó que la fuga de hidrocarburo se registró por un ducto el mal estado, la falta de mantenimiento provoca que se registren constantes derrames en la comunidad, hasta la fecha personal de PEMEX los ignora.



"Apenas nos entregaron nuestro camino de pavimento hidráulico y personal de PEMEX quieren pasar con sus unidades para ir a ver sus pozos pero no vamos a dejar que nos destruyan lo que muchos años nos costó gestionar", explicó la Agente Municipal.



La autoridad rural expresó que dicha empresa siempre los ha ignorado y sólo se dedica a destruir sus caminos y hasta la fecha nunca han recibido un beneficio para los habitantes, por tal motivo ahora al recibir una nueva ayuda del Ayuntamiento no permitirán que sea afectada.