Desaparecer consejos electorales municipales será más gasto, afirma Diputada

La desaparición de los Consejos Municipales para las elecciones de Ayuntamientos lejos de lograr un ahorro representará una mayor inversión, generará zozobra, desestabilidad, incertidumbre y posiblemente hasta robo de urnas, reconoció Erika Ayala Ríos, diputada coordinadora del grupo legislativo mixto PRI/PVEM, en el Congreso del Estado.



Y adelantó que el hecho de que se haya quitado la consulta pública para la permanencia o continuidad de los servidores públicos de elección popular, no significa que la renovación del mandato estará excluida de la Constitución Política local.



Expuso que la reforma constitucional en materia electoral, aprobada el pasado 12 de mayo, es muy limitada, quedó corta y significa un retroceso en la democracia de Veracruz, por ello recordó que su voto fue en contra.



“Cuando tenemos que hablar de una reforma electoral, tenemos que hablar de las garantías de democracia que deben existir en un Estado y en un país para garantizar que los ciudadanos puedan tener en los puestos de elección popular a las personas que ellos elijan”, añadió.



Cuestionó la reforma al artículo 66 de la Constitución Política de Veracruz que elimina los Consejos Municipales en la elección de Ayuntamientos para sustituirlos por los Consejos Distritales, razón por la cual, como vocal de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, no firmó el dictamen aprobado.



Recordó que al concluir la jornada electoral de una elección de Ayuntamiento las urnas eran trasladadas, de las casillas a los Consejos Municipales, sin embargo, ahora serán llevadas a los Consejos Distritales.



En ese sentido, dijo que hay municipios que están a más de 4 horas de las cabeceras distritales, por lo que el traslado de las urnas va a servir para que si alguien quiere provocar algún tipo de incidentes, pueda robarlas.



Agregó que en algunas elecciones de Ayuntamientos, era necesario buscar seguridad adicional, ahora para la transportación de las urnas se tendrá que contratar vigilancia.



“Creo que por ahorrar unos pesos, porque es de lo que ellos hablan (diputados de MORENA) del ahorro, creo que se va a invertir más porque al final del día se tendrá que pagar por mayor seguridad para el traslado de las urnas. Lo que por un lado dicen que se van a ahorrar, por el otro se tendrá que reinvertir”.



Respecto a la reforma al artículo 15 que suprime el derecho ciudadano de la consulta pública para la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, recordó que con base a la reforma federal que establece la revocación del mandato, el Congreso del Estado tiene hasta junio del año 2021 para armonizar la Constitución Política local.



“En la iniciativa que presentó un grupo de diputados (de MORENA) no lo contemplaron pero eso no significa que no va a estar, significa que tenemos que analizarla (la revocación del mandato) e integrarla (en la Constitución de Veracruz)”.



Ayala Ríos dijo respetar a quienes votaron a favor de la reciente reforma constitucional en Veracruz y desafortunadamente no se pudo evitar que se aprobara.



“Con esta reforma nos quedamos cortos pero lo que sí podemos decir es que seguiremos trabajando para que, bajo las reglas del juego que nos pongan, los ciudadanos organizados no vamos a permitir que nada ni nadie puede entrometerse en la democracia que nosotros mismos tenemos que construir”.