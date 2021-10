Desaparecido Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano regresó unidades oficiales

Luego de que se ventilara que los integrantes del desaparecido Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano se habían llevado las unidades del ayuntamiento, pues sólo quedaba una patrulla, éstos fueron a dejar tres camionetas al palacio municipal, refirieron habitantes del municipio.Los pobladores comentaron que al parecer ni siquiera las entregaron a las autoridades municipales, sólo las dejaron y ya, y se encuentran en malas condiciones.Indicaron que siguen sin aparecer la ambulancia para el traslado de enfermos que dio el gobierno del estado, también nada se sabe de maquinaría que había en el ayuntamiento.Comentaron que ahora el ex presidente del desaparecido Concejo, Crispín Hernández Sánchez, ya no dice que va a entregar todo a su hermana cuando tome posesión como nueva presidenta municipal, sino que comenta que la maquinaria que había era de él y por eso se la llevó.Mencionaron que por voz del mismo personal saben que no es lo único que se llevaron los integrantes del Concejo, pues al interior del palacio se llevaron todo, desde documentos hasta equipo, pero “el Congreso ahora hace caso omiso de todo lo que los mismos diputados provocaron”.