Desatienden presunto caso de coronavirus en trabajador del IMSS, en Xalapa

Trabajadores de la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Xalapa, denunciaron que, a pesar de haber un caso sospechoso de coronavirus entre los empleados, las autoridades no han implementado medidas preventivas.



Además, aunque la persona sospechosa con coronavirus acudió a la Clínica 11 del Instituto, ni siquiera le fue practicada la prueba para determinar si es o no portadora.



Uno de sus compañeros, que prefirió el anonimato, señaló que desde hace 15 días su colega empezó con un cuadro de tos seca y fiebre, tras un viaje que hizo a un evento masivo.



Cuando su estado se agravó y tenía dificultades para respirar, síntomas característicos del COVID-19, acudió a la Clínica 11, en donde estuvo varias horas sin recibir atención y, cuando recibió ayuda, se negaron a aplicarle la prueba, limitándose a pedirle que se fuera a su casa.



“Tiene síntomas similares, desde hace como 15 días presentaba una tos seca y aguda y hasta hace pocos días se sintió un poco peor (…). Presentaba dificultad para respirar y demás”.



“Fue a la clínica 11 pero tardaron muchísimo para atender, aún sabiendo que iba como un caso sospechoso pero mencionó que sólo valoraron sus síntomas, no le hicieron ninguna prueba, únicamente de rayos X y a epidemiología”, detalló.



Las autoridades sanitarias se comprometieron a notificarle el siguiente paso pero no lo hicieron, por ello, la persona sospechosa con coronavirus sigue acudiendo a laborar, compartiendo el área de trabajo con más de 45 personas de manera directa.



El trabajador agregó que a pesar de que la instrucción de la Federación es enviar a sus hogares a los trabajadores adultos mayores de 60 años, con enfermedades crónico-degenerativas y mujeres embarazadas o enfermas, en la subdelegación esto no se ha puesto en marcha.



“Se mandó un escrito por parte del director general del IMSS a los compañeros que cumplen con ciertas cláusulas para que se vaya a su domicilio, a nadie se lo están autorizando. Lo más inquietante es que el caso que se refiere está mal”.



Dijo que los trabajadores temen por su salud, ya que las autoridades no han definido si se podrán aislar a algunos trabajadores.



“Nos dicen que van a ver quiénes se pueden ir a su casa pero el personal de confianza está obligado a quedarse. Les hemos preguntado quién se va a hacer responsable por el riesgo de contagio pero nadie se quiere hacer responsable”.