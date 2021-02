Descarta AMLO que apagón en el Norte sea por boicot

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana un apagón en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, ocasionado por el mal tiempo debido a la tormenta invernal y detalló que hay alrededor de 400 mil personas afectadas pero confió en que estas afectaciones no duren mucho.



En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal descartó que se trate de un boicot y aseguró que desde la madrugada ya están laborando trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Secretaría de Energía (SENER) para el restablecimiento del servicio.



“Sí hay este apagón en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua. Es por la tormenta invernal, por el mal tiempo, ya están trabajando los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad y vamos a estar informando en el transcurso del día para que se restablezca el servicio”.



“Se informa que se está afectando a 400 mil usuarios ahora pero ya desde la madrugada están trabajando de la Secretaría de Energía -que fueron los que me informaron- y el director de la CFE (Manuel Bartlett); entonces vamos a informar. Tiene que ver con el temporal”.



En Palacio Nacional, el Mandatario reconoció que estas afectaciones están relacionadas con las líneas del gas y por el aumento de este combustible “pero ya nosotros estamos tomando medidas. Ya desde hace una semana estamos trabajando en este tema para ver si se sustituyen las fuentes de combustible”.



“Tiene que ver con el mal tiempo, con la temporada invernal en Estados Unidos. Como hay una dependencia de gas para las plantas en México; esto es lo que está ocasionando esta situación y también el mal tiempo al que hacemos referencia en el norte”, expuso.



“Sostenemos que no va a durar mucho, se va a resolver, hoy vamos a informar bien sobre este caso”, agregó.