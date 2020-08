El presidente del Comité Central Ejecutivo de Podemos, Francisco Garrido Sánchez, manifestó que al no haberse reducido el presupuesto para los 4 nuevos partidos en Veracruz, no habrá desventaja en el próximo proceso electoral.



"Desventaja en cuanto a las cifras que ellos van a manejar, no hay desventaja, la desventaja la tendríamos los 4 partidos nuevos partidos políticos locales. Sin embargo, hay que demostrar que se pueden presentar perfiles adecuados y se puede hacer política con recursos mínimos y llegar al objetivo que es ser un partido político con al menos 30 presidentes municipales y hacer todo lo posible por tener una fracción parlamentaria en el Congreso de Veracruz".



Lo anterior, luego de que el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), recortara en 50 por ciento las prerrogativas de los demás partidos debido a la reciente Reforma Electoral.



Garrido Sánchez reconoció el esfuerzo para que los nuevos partidos cuenten con las herramientas necesarias ante un proceso electoral que será “muy competitivo”.



"Lo que los partidos políticos tienen, se lo han ganado en las urnas por el respaldo y votación de la ciudadanía. Somos respetuosos de lo que desde hace muchos años habíamos solicitado, que se hiciera una reducción del 50 por ciento de las prerrogativas de los partidos políticos".



Garrido Sánchez explicó que a Podemos le corresponden 580 mil pesos mensuales de las prerrogativas, lo que dijo, no es limitante para poder trabajar.



“Nosotros hemos trabajado toda la vida en la adversidad con situaciones económicas complejas, así que agradecemos este estímulo importante”.



Además, se dijo confiado de la respuesta de la ciudad en la siguiente contienda, pues los partidos ya conocidos, ya no tienen credibilidad.



"Creemos que la gente tienen muy claro de lo que está pasando en Veracruz es lo que menos nos conviene, que hay una molestia, una desilusión de lo que él gobierno del estado y el congreso local están haciendo".



Resaltó que será respetuoso de la coaliciones que pudieran surgir y de lo que cada organización defina para ser competitivo.