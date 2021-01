Descartan afectaciones a la población tras segunda nevada en el Cofre de Perote

No se registraron afectaciones luego de la caída de nieve en el Cofre de Perote, debido a que éstas sólo se reportaron en la parta alta de la peña, informó el director de Protección Civil de Perote, Carlos Gómez Díaz.



“Afectaciones no hay, es una zona árida, es zona protegida. Afortunadamente tenemos la seguridad de que todo está bien, afectaciones no pero recordar que el camino de la calzada se encuentra en mal estado”, dijo.



No obstante, el funcionario municipal exhortó a la población a cuidarse, abrigándose y manteniéndose en sus hogares, ya que la temperatura descendió durante la madrugada hasta a -4 grados.



Y es que recordó que en estos momentos los hospitales están saturados, por lo que es necesario extremar precauciones para evitar enfermedades que orillen a ir a los nosocomios.



“Cubrirse bien, no sacar a los menores de edad, nos podemos enfermar. Se les recomienda reforzar estas medidas por las enfermedades que luego se pueden confundir (con el Coronavirus). Los hospitales están saturados. Entonces es mejor no enfermarnos. Hay que seguir las recomendaciones de salud para que no haya necesidad de acudir a algún hospital a consultarnos”, detalló.



Del mismo modo, indicó que este martes a temprana hora se instaló un filtro en el acceso al municipio y agregó que esta medida permanecerá por lo menos tres semanas.



“Con resultados positivos, la gente se está bajando (…) vienen asegurados y la gente con cubrebocas, los taxistas también están conscientes de lo que está pasando. Se instalarán a partir de las 9 y hasta las 3 de la tarde durante tres semanas, por lo menos”, finalizó.