Desde Duarte, Gobierno no paga deuda con jubilados y pensionados

Agremiados a la Asociación de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en el Estado de Veracruz, afectados por la falta del pago de diversos seguros y prestaciones desde el 2013, pidieron una audiencia con el gobernador Cuitáhuac García Jiménez para resolver esta situación, generada por el exmandatario Javier Duarte de Ochoa.En la Plaza Lerdo de Xalapa, en donde retomaron su lucha interrumpida por la pandemia de COVID-19, el presidente de esta agrupación, Procopio Francisco Montoya López, explicó que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) no entregó los recursos al ISSSTE y por tanto, éste no le pagó a los 27 perjudicados.“Venimos a exigirle al Gobernador que nos atienda, ya que los pagos vienen atrasados desde el 2013, desde que estaba Duarte dejaron de pagarle a los compañeros (…) ya basta de darle tantas largas a este asunto, tenemos adeudos de seguro de riesgo, de prestaciones económicas y tenemos adeudos del SAR y del FOVISSSTE”, manifestó.Acompañado de los maestros jubilados y pensionados agraviados, indicó que la suma de estos pasivos es del orden de los 7 millones de pesos, en donde a algunos la falta de pago es de apenas 5 mil pesos pero de otros, la cifra llega hasta los 500 mil pesos.“Todo el tiempo nos han dicho que no hay dinero, entonces estamos exigiendo en esta ocasión que nos atienda el Gobernador o que nos paguen ya. Exigimos el pago a todos los compañeros”, reiteró al señalar que en una ocasión fueron atendidos por el secretario de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García y posteriormente por Atención Ciudadana del Gobierno Estatal pero la problemática continúa.“Duarte ya saben ustedes que se llevó todo el dinero y no hubo ni para seguro de vida, que después se estuvieron logrando esos pagos, no hubo para pagarle a los compañeros sus prestaciones laborales y tampoco hubo para pagar al SAR, ni al FOVISSSTE”, insistió.Además, Procopio Francisco Montoya comentó que hay cuatro agremiados que han fallecido esperando el pago de estos adeudos, o que recibieron el dinero poco tiempo antes de fallecer, por lo que no “gozó nada, porque Duarte detuvo todos los pagos”.