Desde este domingo, que inician campañas, queda prohibida la propaganda gubernamental

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), reiteró que desde mañana domingo 4 de abril y hasta el 6 de junio, día de los comicios, se debe suspender la difusión de la propaganda gubernamental de los tres niveles de gobierno.



Lo anterior al desahogar diversas consultas presentadas por Ayuntamientos del país, Dependencias Estatales de las diferentes Entidades Federativas y Dependencias del Ejecutivo Federal, en las que le preguntaban si podrían seguir difundiendo información oficial a través de sus redes sociales o páginas de Internet.



“Durante el tiempo comprendido entre el inicio de las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales respectivas, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público”, refiere la contestación general.



En la misma, también se precisa que podrán seguir dándose a conocer las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia



En el documento se precisa que ello implica que desde el 29 de marzo en Campeche y desde el 4 de abril para las demás Entidades Federativas y hasta el 6 de junio, no podrá difundirse propaganda gubernamental en los medios de comunicación social, incluyendo aquellas emisoras de radio o canales de televisión de otras entidades federativas vecinas o aledañas cuyas señales tengan cobertura en esas entidades.



El INE enfatiza que la propaganda con fines informativos, educativos o de orientación social que se transmita deberá tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno.



Es decir, no podrá difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía.



El contenido, se agrega, se limitará a identificar el nombre de la institución de que se trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral.



La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial como medio identificativo, siempre y cuando éstos no se relacionen de manera directa con la gestión de algún gobierno o administración federal o local.



Además, no podrá contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencias al Gobierno Federal o a algún otro gobierno o administración, o a sus campañas institucionales, ni incluir elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno.



La propaganda exceptuada mediante el acuerdo deberá tener fines informativos sobre la prestación de un servicio, alguna campaña de educación o de orientación social, por lo que no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún programa o logro obtenido en los gobiernos local o federal o de alguna administración específica.