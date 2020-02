Rosa González, jubilada y pensionada, se manifestó en la plaza Lerdo de Xalapa para exigir la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y de la titular del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos, pues está siendo víctima de fraude por parte de la empresa Intermercado.



La afectada explicó que en el año 2014 solicitó un préstamo de 5 mil pesos a Intermercado, adeudo que hasta la fecha no ha podido cubrir a pesar de que se lo descuentan de manera mensual desde hace 6 años.



"Tuve la necesidad de pedir un préstamo a Intermercado en el 2014 y resulta que desde el 2014 al 2020, no puedo terminar de pagar 5 mil pesos, 5 mil pesos no puedo pagar en 6 años".



Ante dicha situación, solicitó el cierre de esta institución, pues lo único que hace es dañar a las personas más necesitadas.



"Soy pensionada, yo trabajé seis años como secretaria ejecutiva. No es posible que yo esté viviendo esto. Yo recibo una pensión de 5 mil pesos, me descuentan casi 2 mil pesos".



Agregó que ha acudido con la Directora del IPE para que ponga cartas en el asunto, sin que hasta la fecha le tengan una solución.



"Ya tengo años de que me descuentan, por eso exijo el cierre. La directora no cita a los de Intermercado, quiero pedirle al Gobernador una audiencia", reiteró y concluyó.