Desde hace un año, esperan que SEV mande docentes a primaria de Ozuluama

Debido a que no cuentan con tres docentes y un director desde hace un año en la primaria “Leopoldo Kiel”, ubicada en el municipio de Ozuluama, padres de familia bloquearon este martes el acceso a la comunidad Las Cucharas, demandando a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) solucionar el problema que afecta a más de 192 alumnos.



Desde temprana hora, cerrron los accesos que conectan con la vía conocida como Brecha Huasteca.



“Tenemos más de un año solicitando al jefe de sector, Vicente Reyes Cruz y no tenemos ningún servicio, los niños necesitan a los docentes, con una calidad de educación; y la supervisora, Maria del Carmen Gaona Hernández, no ha hecho caso”.



“No se ha solicitado en su totalidad este conflicto y seguimos necesitando 3 maestros, hasta ahora nos han dicho que no habrá atención y la escuela tiene una matrícula de 192 alumnos”, explicó una madre de familia, Cristal Delgado.



Por el momento, se espera que la solicitud sea atendida por la Delegación Regional de la SEV y se logre liberar las vías de comunicación; no obstante, terceros que no pueden transitar de forma regular han solicitado que el gobierno atienda el diálogo, evitando perdidas económicas.