Desde otros municipios, llegan a Coatzacoalcos para vender en mercado “Morelos” 

Más de 100 campesinos persisten vendiendo sus productos a las afueras del Mercado Popular “Morelos” de Coatzacoalcos pese a la crisis, la pandemia y demás situaciones que los ha puesto en riesgo de claudicar en muchas ocasiones.Pedro Chibamba Temis, habitante de Barrillas, detalló que antes eran 200 las personas que se colocaban en la banqueta de la calle Juárez, sin embargo, por la edad, evitar enfermedades, bajas ventas y otras cuestiones, algunos ya no llegan.La mayoría no son originarios de Coatzacoalcos, ellos viajan de municipios vecinos como: Chinameca, Pajapan, Tatahuicapan, San Juan Volador, entre otros, para ofrecer sus productos frescos provenientes 100 por ciento del campo."No podemos dejar de trabajar porque todos los que nos dedicamos al comercio vivimos al día a día y el día que no venimos, no tenemos el sustento. En la pandemia hubo baja venta, la gente dejó de venir, pero conocidos, amigos, pese a la reestricción nos visitaba y tuvimos para el diario", dijo.Confirmó que los comerciantes vienen de Pajapan y otros sitios de fuera y principalmente de la zona serrana, por lo que tienen que despertar muy de madrugada y agarrar 3 o 4 tipos de transportes, inclusive, lanchas, para poder llegar a Coatzacoalcos."Vienen de Pajapan a Jicacal, de Jicacal a Barrillas, allá toman otro auto para llegar a Coatzacoalcos y así le hacen para salir adelante", mencionó.Reiteró que principalmente los adultos mayores son los que más faltan debido a su edad y por enfermedades o peligros, sin embargo, muchos le han pasado el negocio a sus hijos o nietos para que la tradición continúe.Finalmente, lamentó que el alza en la canasta básica ha provocado que algunos productos suban de precio, pero explicó que ellos han tratado de respetar por la situación económica que prevalece en el país.