Desempleados por COVID tuvieron apoyo millonario: Secretaría del Trabajo

La titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPS), Dorheny García Cayetano, aseguró que durante la emergencia sanitaria por COVID-19 se invirtieron 119 millones 70 mil 653 pesos destinados en apoyo temporal para las personas desempleadas.Al presentar su informe como parte de su comparecencia ante los diputados locales, la recientemente nombrada secretaria, dijo que con ello se apoyaron a 10 mil 692 personas.“Mediante la aplicación de la Estrategia de Apoyo Temporal para Personas Desempleadas a causa de la Emergencia Sanitaria COVID-19, que tuvo como objetivo la reactivación económica de población vulnerable por la pandemia, se beneficiaron 10 mil 692 personas”.Dijo que de esa cifra, el 61 por ciento fueron apoyos entregados a mujeres y 39 por ciento hombres en 77 municipios de la entidad veracruzana, que realizaron trabajo de limpieza y mantenimiento de espacios públicos y turísticos; rehabilitación de caminos; recuperación de áreas verdes; limpieza de áreas naturales protegidas; y servicio de apoyo a la comunidad.La funcionaria admitió que los recursos federales del subprograma Capacitación para la Empleabilidad fueron suspendidos este año debido a la pandemia, pero que el estado invirtió 8 millones 507 mil 400 pesos para atender a quienes requirieron capacitarse para adquirir o fortalecer sus habilidades y conocimientos, facilitando su colocación en un trabajo, mediante 431 cursos, en los que participaron mil 570 personas desempleadas de 35 municipios.“Quiero hacer énfasis que a causa de la emergencia sanitaria, el recurso federal para este subprograma fue cancelado; no obstante, a fin de no afectarlo, el Estado continuó aportándolo, lo que ubica a Veracruz como la segunda Entidad con mayor inversión”.Sobre el subprograma de Movilidad Laboral Interna de Jornaleros Agrícolas, apoyamos a 3 mil 628 personas jornaleras, originarias de 20 municipios, para trasladarse a mercados laborales dentro del país.En el Mecanismo de Movilidad Laboral Externa, se seleccionó y vinculó a trabajadores agrícolas con vacantes ofertadas por empresas de Estados Unidos, logrando colocar a 370 personas buscadoras de empleo de 53 municipios que cumplieron los requisitos para emigrar a Virginia y Florida.El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá benefició a 2 mil 72 personas de 131 municipios, lo cual dijo que contribuye a erradicar prácticas deshonestas de coyotaje, acción en la que esta Secretaría, otorga asesoría de manera transparente y directa a los jornaleros.“Es importante destacar que derivado de los Mecanismos de Movilidad Laboral, al Estado ingresaron remesas de 984 personas trabajadoras por 200 millones 478 mil 107 pesos, cantidad que fue 22% superior a la de 2020.”Realizaron 22 ferias de empleo virtuales, en las que 492 empresas ofrecieron 6 mil 8 0 oportunidades laborales, beneficiando a 5 mil 155 personas que no necesitaron desplazarse hasta otros lugares.Agregó que en este año se atendieron 5 mil 963 demandas de carácter individual, 18 mil 931 audiencias, emitiéndose 3 mil 181 laudos; concluyendo en trámite ordinario 4 mil 248 expedientes, mil 955 convenios dentro de juicio, 566 desistimientos, 256 por caducidad, 146 incompetencias, 50 acumulaciones y mil 95 prescripciones; se pagaron 137 laudos y 43 resoluciones. Garantizando que las partes lograran dar fin a sus conflictos, representando la cantidad de 781 millones 807 mil 924 pesos en beneficio de las personas trabajadoras.Por conducto del Departamento de Conciliadores se han expedido 11 mil 273 citas administrativas; de las cuales se atendieron 8 mil 973, celebrando 12 mil 546 convenios y ratificando 5 mil 299 renuncias.“Quiero destacar que se mantuvo la estabilidad laboral del Estado en materia colectiva, sin haber estallado una sola huelga, se celebraron mil 465 audiencias de avenimiento; expedimos 23 citas colectivas; ingresaron 314 demandas por emplazamiento; y se concluyeron 489 expedientes, en apoyo de 56 mil 304 personas trabajadoras”.Además, recordó que se crearon los Juzgados en Materia Laboral, publicados en la Gaceta Oficial el 24 de diciembre de 2020 y 16 de marzo de este año, respectivamente. Se dio continuidad a los programas de formación en el Sistema de Justicia Laboral, impartiendo cursos sobre el nuevo modelo, legitimación de contratos colectivos, resolución de la relación individual de trabajo y capacitación a conciliadores, en provecho de 3 mil 383 personas.“Muchos de nuestros funcionarios fueron seleccionados para conformar los nuevos órganos laborales, esto habla de la oportunidad que tienen de seguir formándose y la gran reserva de talento en nuestras dependencias.Quiero enfatizar la labor titánica de ordenar, clasificar y digitalizar los expedientes relativos a sindicatos y contratos colectivos de trabajo, para su transferencia al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, esto es relevante por las condiciones de los expedientes, pues se tenían registros de hasta noventa años, siendo en total 2 millones 409 mil 635 fojas digitalizadas de 7,078 expedientes”.Para la implementación del nuevo modelo de justicia laboral, recibieron 39 millones 738 mil 858 pesos; de los cuales 29.54% fue subsidio estatal y 70.46% aportado por la federación, gracias a la gestión de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján quién siempre tiene presente a nuestra Entidad. Dicho recurso se destinó para la correcta y oportuna operación de los Centros de Conciliación Laboral.“Quiero resaltar, que Veracruz es la única entidad que inauguró el pasado 03 de noviembre, 11 sedes”.García Cayetano agregó que los Módulos de Registro al Programa Federal Jóvenes Construyendo el Futuro fueron instalados en 12 municipios , en los cuales se orienta, registra y apoya en la vinculación de aprendices y de personas empresarias, se logró inscribir 1,917 jóvenes, 1,150 mujeres y 767 hombres.Esta colaboración abonó a que durante este año, el Estado se mantuviera en primer lugar a nivel nacional con 33,392 jóvenes vinculados a una empresa, cifra que hace palpable la disminución en la brecha de género, dado que 59% de aprendices, son mujeres.