Designan a tres nuevos magistrados del Poder Judicial de Veracruz

Claudia Ocampo García, Amadeo Fabbri Carrano y Juan José Rivera Castellanos fueron electos, a propuesta “fast track”del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, como nuevos magistrados del Poder Judicial del Estado.



Lo anterior porque de acuerdo con el propio dictamen emitido por la Junta de Coordinación Política del Congreso, apenas este 30 de marzo la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Isabel Inés Romero Cruz comunicó al mandatario de las vacantes.



Ello mediante el oficio 0205/2021, que fue contestado ese mismo día, y posteriormente discutido también en la misma fecha, por la JUCOPO.



También el dictamen justifica que no se elija a personas con carrera judicial, como lo mandatan la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia para el estado de Veracruz pues “no estamos ante un certamen” y hacerlo así “implicaría desapartar injustificadamente a todo aquel que cumpliendo con los requisitos constitucionales sea descartado solo por el hecho de no pertenecer a la burocracia judicial”.



Por ello, violando los mismos principios constitucionales el Congreso dispuso que en el asunto “deban predominar los principios democráticos y representativos”, lo que rubricaron todos quienes integran la JUCOPO.



Los nuevos magistrados quedaron avalados por los votos de 41 diputados presentes en la sesión extraordinaria de este día, con ninguna abstención ni votos en contra.



Fabbri Carrano se desempeñó en el Poder Judicial Federal, específicamente en Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa. Ahí tenía el cargo de Secretario de Acuerdos.



Igualmente, la tercera de las propuestas la ocupa Juan José Rivera Castellanos, ligado al Partido Acción Nacional (PAN). Rivera Castellanos ocupó el cargo de Secretario General del Congreso, durante el tiempo que Miguel Ángel Yunes Linares fue gobernador de Veracruz. Es Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios en el extranjero. Tiene experiencia judicial en el estado, ha sido docente y actualmente es asesor legislativo del PAN.



Igualmente, Claudia Marlene Galán Espinoza fue ratificada este miércoles como Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en representación del Ejecutivo, por un periodo de cinco años.



La propuesta del mandatario fue aprobada con 41 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.



Galán Espinoza es Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, cuenta con Maestría en Derecho Procesal Penal y Criminología por el Centro Mexicano de Estudios de Posgrado.



En su experiencia se encuentra la de haber sido oficial Administrativo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Mesa de Amparos, Secretaria Particular de diversos Magistrados federales, así como haber desempeñado cargos en el poder ejecutivo y en el propio Poder Judicial del Estado.



Claudia Marlene Galán Espinoza hasta esta fecha era la directora de la Unidad de Género del Poder Judicial del Estado.



Está vinculada a la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Isabel Inés Romero Cruz, con quien trabajó desde antes que esta asumiera el poder, desempeñándose como proyectista.



Previamente, fue subordinada del Ejecutivo, donde trabajó en el área jurídica de la Oficina del Gobernador.

La ahora consejera sustituye a Carla Rodríguez González, quien igualmente ocupó el cargo por cinco años, de 2015 a 2020.