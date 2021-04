Desinfección de taxis en Orizaba será por tiempo indefinido

Con el propósito de reducir un probable contagio de COVID-19 mientras los usuarios de taxis viajan en éstos, es que la iniciativa privada y la Delegación de Transporte Público se unieron para tener una jornada indefinida de desinfección de estos vehículos.



Autoridades de la Delegación de Transporte Público indicaron que todos los días de la semana se estará realizando esta actividad en horario de 8:00 a 10:00 horas para todo taxi que llegue, sin importar el municipio de procedencia.



"Esto es para todos, vamos a poner algún emblema que garantice al ciudadano que es una unidad que está desinfectada para que ellos escojan. Así, el usuario puede conocer cuáles están sanitizados y es que no sabemos quién podría traer el virus, por ello es importante que pasen todos los días para efectuarles el proceso", expresó el delegado Sergio Eliseo Soberano.



La desinfección se está realizando en el estacionamiento del mercado "Cerritos" y consiste en esparcir el vapor mediante la termonebulización, el cual se adhiere a todas las superficies posibles, tablero, volante, zonas de contacto, creando una película imperceptible que elimina virus, hongos y patógenos.



El material que se usa es cien por ciento orgánico, no hace daño en plantas, alimentos, no mancha telas, no es corrosivo y la durabilidad del efecto desinfectante es de 24 horas.