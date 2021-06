Desinterés de jóvenes tuxpeños en procesos electorales: funcionaria de casilla

Durante la jornada electoral del 6 de junio la participación de los jóvenes en este puerto no fue la esperada, estimó Alondra Lizeth Sosa Hernández, integrante de la Pastoral de Comunicación en la Diócesis de Tuxpan.



Refirió que, si bien este sector de la población se caracteriza por ser demandante e incluso protagoniza debates en redes sociales, no respondió debidamente al llamado de acudir a las urnas.



A poco más de una semana de las votaciones, Sosa Hernández compartió su experiencia como integrante de mesa directiva en este proceso, a través de lo cual, anotó constató, además, que de las 750 boletas en su casilla fueron utilizadas sólo 322, lo que indica que más de la mitad de los ciudadanos no se sumó a este ejercicio democrático.



“Otro hecho que más llamó mi atención fue el conteo de votos, y es que había varias boletas con palabras obscenas, tachadas toda la hoja, sin alguna marca o boletas de más, estos fueron votos anulados, votos que no ayudaron a elegir a nuestras autoridades, es ahí donde me di cuenta que a los ciudadanos nos falta aún mucha educación sobre la democracia y la libertad



“Estas fueron mis primeras elecciones, espero que en las próximas haya más participación de la ciudadanía, los resultados ya están. Ahora los exhorto a exigir el cumplimiento de las promesas de campaña que se hicieron”, concluyó.