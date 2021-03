Desisten de queja contra Miguel Ángel Yunes Márquez por lugar de residencia

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) archivó de manera definitiva el expediente en donde se impugnaba que Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato del PAN a la Alcaldía de Veracruz, presuntamente incumple con el requisito de residencia efectiva en el municipio porteño y, por lo tanto, debía invalidarse su registro.



Dentro del Juicio de Protección de Derechos Político-Electorales del Ciudadano 75/2021, el militante panista Mauro Jorge Mora Pavón, vinculado al grupo de Bingen Rementería Molina, impugnó la candidatura de Yunes Márquez argumentando que no cumple con el requisito de residencia efectiva en el municipio y, por lo tanto, la candidatura debía ser anulada.



Sin embargo, de manera sorpresiva, el pasado 15 de marzo del año en curso, Mora Pavón presentó un escrito ante el Tribunal Electoral desistiéndose de su acción, por lo que se determinó concluir el expediente y archivarlo de manera definitiva.



Yunes Márquez ha sido señalado de no residir en el municipio de Veracruz, sino en Boca del Río, donde incluso ha sido elegido en dos ocasiones como Presidente Municipal.



Asimismo, se señala que, durante los últimos dos años, residió durante más de seis meses en el extranjero, por lo que no podría acreditar dicho requisito necesario para ser candidato.