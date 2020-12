Despiden al menos 7 trabajadores del Hospital General de Boca del Río sin previo aviso

Al menos 7 trabajadores del Hospital General de Boca del Río fueron despedidos en plena contingencia sanitaria y sin previo aviso, sólo les negaron la entrada al nosocomio que pertenece a la Secretaría de Salud del estado



Se trata de personal que no tiene base asignada y trabajan por contratos de 6 meses y con riesgos porque en es un hospital de atención a pacientes de COVID-19.



"Desde el fin de semana empezaron los despidos, ya son siete y todos estábamos con la zozobra porque ninguno tenemos base, todos trabajamos por contrato de seis meses y en mi caso me llamaron a Recursos Humanos y con la novedad de que ya no podía estar en el Hospital porque mi contrato ya acabó y que no podía ingresar más, pedí una explicación y no me dijeron nada, fui a Xalapa y allá me dicen que es cosa del Hospital, les vale, el presidente dijo que no se iba a tocar a los trabajadores de la salud, hemos estado aguantando la contingencia y así nos corren", dijo uno de los aún empleados que omitió su nombre por temor a represalias, pero que sigue en zozobra de ser el siguiente.



Afirman que no les han dado una explicación del despido o si habrán más, simplemente son dados de baja por recursos humanos.



Consideran que es injusto porque en la crisis sanitaria ellos han estado al pie del cañón e incluso comprando insumos para la seguridad porque no les proporcionan el equipo adecuado.



"Hemos estado al pie del cañón comprando nuestros propios equipos porque no nos dieron nada y ahora nos salen con que ya no tenemos contrato, es nuestra fuente de ingreso y queremos que nos devuelvan nuestro trabajo", dijo uno de los empleados despedidos.



De los trabajadores dados de baja tenían hasta 7 años de laborar en el Hospital de Boca del Río, por ello piden la intervención del Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor.