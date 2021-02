Desplazaron a Servidores de la Nación y se agilizó la vacunación en la CDMX

El primer día de la jornada de vacunación contra el Covid-19 en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco se llevó sin contratiempos en las seis macrounidades vacunadoras, debido a diversos cambios de logística, entre ellos, el desplazamiento de los servidores de la nación por el personal del Gobierno de la Ciudad de México.



A diferencia de lo sucedido hace una semana en Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, las largas filas desaparecieron, aunque algunas personas madrugaron para ser las primeras en recibir la vacuna Sputnik V.



Minutos antes de las 9:00 horas comenzó la inoculación para los adultos mayores de 60 años en diferentes puntos de las tres alcaldías. Debido a la coordinación del personal de Participación Ciudadana e integrantes del programa Ponte Pila, los filtros de validación de documentos y registro fueron más ágiles.



Anteriormente los servidores de la nación, que lideraron en la pasada jornada, solicitaban a los asistentes llenar un formulario y mostrar una copia de su identificación oficial y comprobante de domicilio y se les tomaba una fotografía. Ahora, ellos llenan los registros y entregan la nueva fecha para acceder a su segunda dosis de la vacuna, en 21 días.



Integrantes de Ponte Pila tuvieron mayor participación para asesorar a los adultos mayores. Foto: CARLOS MEJÍA. EL UNIVERSAL



Tras recorrer los módulos de vacunación, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que mejoró la organización, pues los tiempos de espera no fueron mayores a 40 minutos.



Hasta las 17:00 horas, el Gobierno reportó que ayer fueron aplicadas 19 mil 737 dosis a adultos mayores de 60 años, lo que representa 93% de las 21 mil 121 personas contempladas.



Aunque en esta ocasión solamente se colocaron seis unidades de vacunación y no 70 como la pasada jornada, hubo más espacio para albergar sillas, y por la cantidad de servidores públicos, fue mas ágil la movilidad de las personas que tuvieron dificultades para desplazarse.



Mauricio Alemán, de 80 años, llegó al Palacio de los Deportes, en Iztacalco, en bicicleta. Llevaba el folio que sus hijos le generaron y la hora de su cita, la cual no fue tomado en cuenta y al ver sus apellidos pasó de inmediato.



En la zona de vacunación de las dos macrounidades de esa alcaldía, las enfermeras aplicaban las dosis en el brazo, luego levantaban la mano para llamar a trabajadores para que enviaran a otras personas.



En Tláhuac, 15 minutos fueron suficientes para que don Artemio recibiera la vacuna. “Fue muy rápido, pensé que me iba a tardar todo el día, veo en las noticias que hasta hacen fila, pero aquí no. Le hice caso a la jefa de Gobierno, no madrugué ni hice fila”, destacó el hombre de 70 años.



Lo mismo sucedió en Xochimilco, y pese a que en la Escuela Nacional Preparatoria No. 1 comenzaron con un retraso de 20 minutos, los más de siete módulos pusieron empeño para resarcir el tiempo perdido. En cuestión de una hora y media habían vacunado a más de 200 personas.



“Me siento muy bien de recibir la vacuna, llegué a las 5 de la mañana”, dijo Luisa Neri Andrade Mosqueda, de 70 años.



En todos los centros entregaban agua, amaranto e incluso manzanas en caso de no haber ingerido alimentos y así evitar algún desmayo por el esfuerzo que realizaban. Hoy continuará la vacunación para adultos cuyo primer apellido inicie con C y D.



En la Preparatoria No. 1 de la UNAM, en Xochimilco, vacunaron a 200 personas en una hora y media.