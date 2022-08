Destaca AMLO avance en vías férreas del Corredor Transístmico: van 4 de 5 tramos

Un avance de 90 por ciento de avance registra el cuarto tramo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, para conectar a Salina Cruz con Coatzacoalcos, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador.Al dictar conferencia matutina desde Palacio Nacional, el Ejecutivo además destacó la ampliación de la carretera del Istmo con dirección a Acayucan.“Se está avanzando en la modernización del ferrocarril desde Salina Cruz a Coatzacoalcos. Ya de los cinco tramos, llevamos cuatro, con un (aproximado) de 90 por ciento de avance, ya dos de los cinco ya están terminados en la modernización de las vías” dijo el mandatario al responder la pregunta de los medios.De igual forma López Obrador aclaró que existen dos tramos que no avanzaron más de un 30 por ciento por un conflicto con la contratista.“Ya se está resolviendo, porque llevaban un avance del 20, del 30 por ciento, cuando los otros ya, como lo he mencionado, estaban por terminar” añadió.Dijo que la ampliación de la carretera del Istmo rumbo a Acayucan responde ante la negativa de los pobladores al tema de los libramientos.“Ahí nada más tenemos problemas con los libramientos, no tanto en Matías Romero, sino en Sayula, aunque ya es Veracruz, porque la gente no quiere los libramientos, sobre todo los comerciantes que están a la orilla de las carreteras, porque se ayudan si pasan los carros, aunque también necesitamos hacer menos tiempo en las carreteras, pero son fuentes de trabajo”.