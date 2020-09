Destaca Cuitláhuac García logros en seguridad, “se debe a coordinación con Gobierno de AMLO”

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, destacó la coordinación que existe entre su Gobierno y el encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que eso ha dado buenos resultados.



“Nos sentimos bastante coordinados con su gobierno y esto ha dado ya resultados”, comentó durante su participación en el evento celebrado la tarde de este sábado en la sede de Kaná, Museo de Ciencia y Tecnología en Xalapa, referente a la Evaluación de Programas para el Bienestar.



En ese sentido, reiteró el agradecimiento al mandatario federal por apoyar a la entidad en todas las problemáticas que ha afrontado en las materias de protección civil, salud, seguridad pública, educación y trabajo.



“Hemos observado que los delitos de alto impacto en Veracruz vienen a la baja, no fue sencillo, hay mucho rezago social pero esta apuesta de ir a fondo del problema está resultando”, destacó.



Cuitláhuac García recordó que se comprometió a que en dos años daría resultados “y creo que si no hubiese existido esta parte complementaria en la estrategia de su gobierno (de AMLO), de apoyar a los jóvenes, al campo, no hubiese sido posible (reducir) de una manera tan drástica los delitos”.



Aclaró que esto no significa que los ilícitos no estén ocurriendo, sino que “la disminución es muy fuerte. Lo que estamos viendo es que el homicidio -disminuyó- menos 20%, el robo de vehículos menos 31%, el robo total menos 25%, secuestro menos 57% y la extorsión menos 13.4%”.



En presencia de la secretaria del Trabajo federal, Luisa María Alcalde, añadió que el descenso también se dio gracias al trabajo que se realiza en las 18 mesas de trabajo para la Construcción de la Paz y la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, donde según él, han contado con todo el apoyo de los comandantes de las fuerzas federales.



“Pero, insisto, esta estrategia social de bienestar que mantiene su Gobierno es la que finalmente hizo este logro”, refirió finalmente.