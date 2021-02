Detecta ASF anomalías en uso de 24.5 mdp de recursos federales en Papantla

El municipio de Papantla se encuentra bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un presunto daño patrimonial de 24.5 millones de pesos correspondiente a la Cuenta Pública 2019.El 21 de febrero de 2021, la ASF publicó el resultado final de la Cuenta Pública 2019, mediante el cual determina que el Ayuntamiento de Papantla presenta diversas irregularidades en el manejo de los recursos públicos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) por un monto total de 24,411,400 pesos.Se trata de 9 obras de construcción o mejoramiento de drenajes sanitarios, cárcamos de rebombeo y tanques de rebombeo que no cumplen con las especificaciones técnicas, ya que según se encuentran terminadas y pagadas en su totalidad pero no operan, por lo que no prestan el beneficio programado a la población objetivo, convirtiéndose en un daño patrimonial a las arcas del erario público federal.Dichas obras son las siguientes:En el dictamen emitido por la ASF, se establece lo siguiente:Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 24,411,372.75 pesos (veinticuatro millones cuatrocientos once mil trescientos setenta y dos pesos 75/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por el pago con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, de nueve obras concluidas que no operan, por lo que no prestan el beneficio programado a la población objetivo del fondo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, párrafo primero y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 70 y 71 y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 109, fracción XIV.Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en noviembre de 2020, fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió oficio número PRES/0619/2020 de fecha 11 de noviembre de 2020, mediante el cual se presenta información adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el Ayuntamiento de Papantla, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado.