Detectan al menos 10 casos de corrupción en oficina del INAH en Orizaba

Diez casos de corrupción en las promociones otorgadas a personal han detectado trabajadores luego de solicitar al INAI información del periodo en el que fue director Rogelio García Camacho.



Señalaron, con documentos en mano, que se trata de personas tanto allegadas al director como al propio dirigente sindical en ese momento, Miguel Ángel Cruz Arellano, y familiares de quienes forman parte de la Comisión Dictaminadora.



Indicaron que en su momento no se enteraron de esas irregularidades pues no tenían forma de comprobar las cargas de horario que tenían esas personas, aunque en algunos casos tenían sospechas pues al poco tiempo de haber ingresado obtuvieron su promoción.



Señalaron que quienes debieron enterarles en su momento de esas situaciones fueron los integrantes de la dirigencia sindical, pero debido a que algunos de ellos fueron los que se beneficiaron, esto no trascendió.



Indicaron que es apenas que están solicitando la información a través del INAI como se están enterando de estos casos.



Explicaron que los catedráticos que comienzan a laborar reciben horas sueltas y su clasificación es E35, en tanto que cuando llegan a medio tiempo ya son E36; el siguiente escalón es lograr ¾ de tiempo en horas, que es la clasificación E37, para finalmente llegar a tiempo completo con E38.



Sin embargo, indicaron, las diez personas de las que exhibieron la documentación pasaron a tener horas sueltas a tiempo completo, beneficiándose de manera indebido, pues se saltó a maestros de E36 y E37 a los que les correspondía subir.



Ante ello, señalaron que no saben cómo ahora se pone a señalar el ex dirigente sindical supuestas irregularidades, cuando en su periodo se incurrió en más anomalías.