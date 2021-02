Detectan que 90% de los municipios en Veracruz fallan en proteger a violentadas

La diputada local por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Mónica Robles, dio a conocer que tras un estudio en coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), se detectó que el 90 por ciento de los Institutos Municipales de las Mujeres en el Estado no contaban con los recursos necesarios para poder operar de manera adecuada.



"A nivel municipal también hace falta mucho trabajo. El estudio con el ORFIS fue justamente para ver las condiciones en las que estaban los IMM, y lo que encontramos fue terrible: el 90 por ciento de los institutos no contaban con los recursos necesarios, no contaban con la infraestructura que tenían que contar por Ley. Tendrían que tener asesoría jurídica; asesoría psicológica, más personas a cargo con el perfil. El 90 por ciento no lo tenía".



Lo anterior lo dijo la legisladora en entrevista con La Tropa Rosa integrada por Katia Dorantes, Noreli Morales e Ilse Escalante. El programa se enfocó en la Violencia Política en Razón de Género.



Explicó que muchas veces se confunde el papel que debería realizar cada Instituto Municipal de la Mujer con el que se brinda en el DIF Municipal, por lo que eso genera que no se destinen los recursos económicos para su buena función hacia las víctimas.



"Hay mucha confusión a nivel municipal, que si el tema de las mujeres lo ven en el DIF, y eso no es así. Además que se confundan las funciones, no es un tema asistencial. De éste estudio que hicimos con el ORFIS, hicimos un exhorto a las y los presidentes municipales, para que cumplieran con lo que está en Ley. Lo siguiente que podría hacerse es que hubiera sanciones, y eso se tendría que reglamentar, porque finalmente están incumpliendo con algo que ya está establecido".



Además, Robles Barajas lamentó que algunas Unidades de Género de las dependencias en la entidad, no funcionan correctamente ante la falta de recursos.



"No todas las Unidades de Género funcionan como deberían, no todas tienen los recursos que deberían de tener para hacer su trabajo de la mejor manera y no tienen el nivel, creo yo, de dirección y que se les reconociera con la importancia que se debería. No en todas las dependencias, algunas más que en otras", aseveró.