Detienen a pareja por matar a golpes a su bebé, en La Antigua

Elementos de la Policía Ministerial detuvieron, en el municipio de La Antigua, a una pareja señalada por el homicidio de un bebé de un año y 11 meses, quien murió producto de los golpes que sufría a manos de su padrastro.



Esto quedó fundamentado dentro de la Causa Penal número 26/2020 del Juez de Control, en este distrito judicial.



Los agentes ejecutaron la detención de Miguel Ángel “N” y Verónica “N”, cuando salían de su domicilio particular ubicado en la comunidad Hatillo.



De inmediato fueron puestos a disposición del Juez de Control con sede en Cardel y donde se les hizo saber que tenían en su contra un mandamiento judicial por el presunto delito de homicidio doloso en agravio de su hijastro e hijo. En las próximas horas se habrá de determinar la situación jurídica a esta pareja.



El miércoles 17 de junio, ambos llegaron con el bebé de un año y once meses de edad a la sala de urgencias del Hospital General de Cardel, donde terminó por fallecer.



Ante médicos, dijeron que su hijo se había caído de la hamaca. El hospital reportó este fallecimiento del menor a la Fiscalía General de Justicia base Cardel y es así cómo iniciaron las investigaciones.



Se pudo comprobar que no había sido por un accidente la muerte del bebé, ya que de acuerdo a los testimonios, se reveló padrastro daba mala vida y producto de la agresión física, le causó lesiones graves.