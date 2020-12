Detienen a Santa Claus en Tuxpan por no portar cubrebocas

Santa Claus viajó en patrulla conducida por policías y no en trineo tirado por renos, luego de ser detenido en la zona centro de esta ciudad. La situación provocó desesperación entre los infantes y furor en redes sociales.



Aunque la dirección de Seguridad Pública Municipal no emitió un comunicado oficial en torno al suceso, se conoció que se procedió al arresto de esta persona con el típico disfraz debido a que no portaba cubrebocas, lo que habría puesto en riesgo a los menores que pretendían saludarlo y hasta tomarse alguna fotografía.



Sin embargo, aparentemente todo habría quedado en una amonestación contra Santa Claus, quien ya tuvo la experiencia de saber lo que es viajar en la batea de una patrulla.



El incidente fue captado por varias personas, quienes de inmediato compartieron fotografías en redes sociales, lo que desató una serie de comentarios, la mayoría en tono de sarcasmo.



“Ya no llegaron los regalos de Navidad. Banda, cooperen para pagar la fianza, porque no creo que se quieran quedar sin su regalo de Navidad”, escribió el usuario Daniel Martínez, mientras que Adrián Marín comentó: “De seguro Santa les dijo que se portaron mal los polis y por eso se lo llevaron”.



“No me digan que tengo que devolver mi regalo porque era robado”, apuntó el usuario Alfredo Reyes Reyes, en tanto que Melissa Angélica Gómez Alejandre lamentó que Santa no podrá llevarle regalo, justo en este año en el que ella se había portado bien.



Los internautas, como Regina González, también se preocuparon por los renos, pues manifestaron su temor de que los hayan preparado en barbacoa para la cena de Navidad en la comandancia de la Policía Municipal.