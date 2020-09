Devolver a SEFIPLAN recursos no ejercidos no rectivará la “licuadora”: ORFIS

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, negó que con las recientes reformas a los Códigos Financiero y de Procedimientos Administrativos, ambos del estado de Veracruz, que obliga a los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y a los órganos autónomos reintegrar los recursos no devengados, se esté reactivando la llamada “licuadora” para usar a libre albedrío dichos recursos públicos no ejercidos.



Descartó que haya dificultades con esa nueva disposición e incluso, dijo no ver un modelo, que ahora se quiera aplicar, que funcionó en el pasado y que ocasionó serios daños económico a Veracruz, “no es el caso volver a modelos pasados”.



Cabe recordar que la semana pasada, la Diputación Permanente del Congreso del Estado, aprobó reformas a los referidos Códigos para que las dependencias centralizadas, entidades paraestatales de la administración pública estatal, los poderes, los órganos autónomos y los entes que ejerzan recursos públicos, reintegren a Finanzas (SEFIPLAN) en 10 días posteriores a la conclusión del ejercicio fiscal, los recursos que no devengaron.



Ante esas adecuaciones, la oposición acusó que se impide a las dependencias la posibilidad de ahorros o economías y “viola el principio de autonomía presupuestal” y que se le daba atribuciones al secretario de Finanzas para decir en qué y cómo aplicar esos recursos.



Al respecto, la auditora general del ORFIS aseguró que con esta medida se cierra la puerta a la corrupción y la SEFIPLAN será responsable de vigilar la adecuada aplicación de esos recursos.



Reconoció que en el pasado hubo casos de Universidades y Tecnológicos Superiores que recibían recursos y no los daban a conocer, por lo que es importante que se vayan cerrando las posibilidades de corrupción.



Lo que se busca, agregó, es que SEFIPLAN tape los huecos legales de las dependencias, organismos autónomos y descentralizados, que omitían reportar cuánto dinero ingresaban a su tesorería, y “así evitar otra estafa maestra".



Reconoció que no se pidió la opinión del ORFIS para la elaboración de la iniciativa de reforma y aunque pudiera parecer un poco complicada, es importante que se tenga control y conocimiento del recurso que se ingresa a todas las áreas de gobierno y Finanzas tendrá que explicar el ingreso y el gasto de esos recursos.